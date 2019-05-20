Под патронажем Бориса Пайкина прошли соревнования по воркауту

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-20T12:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Соревнования по относительно новому для Брянска виду спорта состоялись накануне на Кургане Бессмертия. Они прошли при поддержке Брянского регионального отделения ЛДПР и депутата Государственной Думы от Брянской области Бориса Пайкина.

Организаторами мероприятия выступила и федерация воркаута в Брянской области "заруба".

В этот день на Кургане собрались свыше ста “воркаутеров” – от самых маленьких до достаточно опытных спортсменов. Поддержал спортсменов и председатель комитета облдумы, заместитель координатора регионального отделения либерально-демократической партии Сергей Антошин.

Воркаут – относительно молодой для Брянска вид спорта. Фактически – это уличная гимнастика. На специальных сооружениях воркаутеры подтягиваются, отжимаются, делают другие упражнения. Самая большая в Брянске специальная площадка для воркаута появилась в прошлый День города и построили ее как раз при поддержке ЛДПР.

По мимо соревнований, профессиональные спортсмены федерации по воркауту Брянской области "Заруба" сделали показательные выступления и продемонстрировали для чего нужен каждый из поставленных снарядов.

Как рассказал депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин, площадка на Кургане оказалась востребована. Здесь практически в любое время года всегда есть люди.

Таких площадок в Брянской области уже около 30 и мы будем продолжать строить такие площадки по области. Самое главное – сюда приходят дети, а это – здоровье нации, – сказал Борис Пайкин.

Участники соревнований получили призы и подарки от организаторов

ИСТОЧНИК KP.RU