Под патронажем Бориса Пайкина прошли соревнования по воркауту
Соревнования по относительно новому для Брянска виду спорта состоялись накануне на Кургане Бессмертия. Они прошли при поддержке Брянского регионального отделения ЛДПР и депутата Государственной Думы от Брянской области Бориса Пайкина.
Организаторами мероприятия выступила и федерация воркаута в Брянской области "заруба".
В этот день на Кургане собрались свыше ста “воркаутеров” – от самых маленьких до достаточно опытных спортсменов. Поддержал спортсменов и председатель комитета облдумы, заместитель координатора регионального отделения либерально-демократической партии Сергей Антошин.
Воркаут – относительно молодой для Брянска вид спорта. Фактически – это уличная гимнастика. На специальных сооружениях воркаутеры подтягиваются, отжимаются, делают другие упражнения. Самая большая в Брянске специальная площадка для воркаута появилась в прошлый День города и построили ее как раз при поддержке ЛДПР.
По мимо соревнований, профессиональные спортсмены федерации по воркауту Брянской области "Заруба" сделали показательные выступления и продемонстрировали для чего нужен каждый из поставленных снарядов.
Как рассказал депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин, площадка на Кургане оказалась востребована. Здесь практически в любое время года всегда есть люди.
Таких площадок в Брянской области уже около 30 и мы будем продолжать строить такие площадки по области. Самое главное – сюда приходят дети, а это – здоровье нации, – сказал Борис Пайкин.
Участники соревнований получили призы и подарки от организаторов
ИСТОЧНИК KP.RU