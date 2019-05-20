ЛДПР, «Градусы» и «Дискотека Авария» зажгли на Кургане Бессмертия

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-20T12:19:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Концертом групп «Дискотека Авария» и «Градусы» на Кургане Бессмертия брянское отделение ЛДПР задало небывало высокую планку проведения праздника для горожан. Под эгидой благотворительного фонда брянского депутата в Госдуме Бориса Пайкина 18 мая прошло шоу «Выпускной 2019», которое посетило порядка 20 тысяч брянцев.

Концерт был проведен на самом высоком уровне. Два огромных экрана, видимых от самого входа в парк имени 1000-летия Брянска, вели прямую трансляцию. На площадке непосредственно перед сценой были обустроены специальные места для людей с ограниченными возможностями.

Борис Пайкин пожелал брянским выпускникам успешно сдать экзамены, выбрать достойные профессии, поступить в учебные заведения, найти свое место в жизни и пронести сквозь время яркие воспоминания о школьных годах, своих учителях и одноклассниках.

Лейтмотивом праздника «Выпускной 2019» стали слова из популярной песни «Все зависит от нас самих» певицы Ёлки. Ее на ура исполнила суперфиналистка музыкального шоу «Голос. Дети» на Первом канале Анастасия Гладилина, которая, кстати, в этом году тоже выпускница девятого класса брянской школы № 1.

А затем площадь перед Курганом Бессмертия накрыло мощное музыкальное цунами, которое устроили группы «Градусы» и «Дискотека Авария». Шоу продолжалось более двух часов. Зрительным залом стала практически вся центральная парковая аллея, превратившаяся еще и в танцпол. Похоже, такого приема не ожидали и сами артисты. «Аварийный» солист Алексей Серов назвал прошедший концерт «нереальным»: «Концерт был – пушка, друзья. И прежде всего благодаря вам, выпускникам 2019 года». А один из основателей группы Алексей Рыжов признался брянцам, что до сих пор находится под впечатлением: «Это было незабываемо. Спасибо вам за вашу энергетику, за ваши теплые отзывы. Выпускники, желаем вам хорошо сдать экзамены, поступить, а тем, кто не выпускается – хорошо провести лето».

Концерт продлился до позднего вечера, а кульминация праздника «Выпускной 2019» наступила, когда тысячи брянцев включили свои смартфоны и устроили еще и световое шоу, исполнив вместе с солистами известные хиты.

ИСТОЧНИК KP.RU