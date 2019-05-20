На трассе под Брянском на переходе сбили 59-летнего мужчину
Пострадавшего с переломами руки, ноги и ребер госпитализировали
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 19 мая, около 19.20 на 131-м километре автодороги «Орел-Смоленск».Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянском районе под колеса ВАЗа угодил 59-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 19 мая, около 19.20 на 131-м километре автодороги «Орел-Смоленск».
По предварительной информации, 32-летний водитель ВАЗа-21120 на переходе сбил пешехода. В ДТП 59-летний мужчина получил переломы руки, ноги и ребер, сообщают в областной Госавтоинспекции. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU