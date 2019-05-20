2019-05-20T11:34:49+03:00
Общество

Брянец попытался задержать самолет в Анталью из-за опаздывающей супруги

ЧП едва не произошло в аэропорту Шереметьево
Мария Дедкова
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Во время посадки на борт брянец поинтересовался у стюарда: «А если скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?».Во время посадки на борт брянец поинтересовался у стюарда: «А если скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?».Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Брянска устроил переполох в аэропорту Шереметьево. 15 мая 62-летний пенсионер попытался задержать самолет в Анталью, на который опаздывала его жена. Супруга не выходила на связь и было неизвестно успеет ли она на рейс, сообщают в телеграмм канале «База».

Во время посадки на борт брянец поинтересовался у стюарда: «А если скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?».

Рейс действительно задержали. Супруга брянца нашлась. Их обоих допросили. А на мужчину составили административный протокол. Самолет в Турцию все же отправился. На нем улетела и брянская пара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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