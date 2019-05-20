Брянец попытался задержать самолет в Анталью из-за опаздывающей супруги
Житель Брянска устроил переполох в аэропорту Шереметьево. 15 мая 62-летний пенсионер попытался задержать самолет в Анталью, на который опаздывала его жена. Супруга не выходила на связь и было неизвестно успеет ли она на рейс, сообщают в телеграмм канале «База».
Во время посадки на борт брянец поинтересовался у стюарда: «А если скажу, что у меня бомба, вылет же задержат?».
Рейс действительно задержали. Супруга брянца нашлась. Их обоих допросили. А на мужчину составили административный протокол. Самолет в Турцию все же отправился. На нем улетела и брянская пара.
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ИСТОЧНИК KP.RU