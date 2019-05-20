Житель Жуковки получил год колонии за изготовления кастета

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-20T11:00:25+03:00

32-летний мужчина в апреле прошлого года дома сделал кастет и продал его за 500 рублей. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор пока не вступил в законную силу

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Житель Жуковки отправится в колонию за изготовление и продажу холодного оружия.

В суде установили, что уже судимый 32-летний мужчина в апреле прошлого года дома сделал кастет и продал его за 500 рублей.

- Данный предмет по заключению эксперта относится к контактному холодному оружию ударно - раздробляющего действия, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому суд приговорил виновного к одному году колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU