Житель Жуковки получил год колонии за изготовления кастета
Приговор пока не вступил в законную силу
32-летний мужчина в апреле прошлого года дома сделал кастет и продал его за 500 рублей.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Житель Жуковки отправится в колонию за изготовление и продажу холодного оружия.
В суде установили, что уже судимый 32-летний мужчина в апреле прошлого года дома сделал кастет и продал его за 500 рублей.
- Данный предмет по заключению эксперта относится к контактному холодному оружию ударно - раздробляющего действия, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому суд приговорил виновного к одному году колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU