2019-05-20T10:46:53+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» обыграло «Салют» из Белгорода

Счет встречи - 3:1
Мария Дедкова
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Первый мяч брянцы забили уже на 16 минуте. Фото: футбольный клуб "Динамо -Брянск"Первый мяч брянцы забили уже на 16 минуте. Фото: футбольный клуб "Динамо -Брянск"
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«Динамо-Брянск» обыграло футболистов «Салют» из Белгорода. Игра прошла в Брянске в воскресенье, 19 мая.

Сине-белые владели инициативой на протяжении всего матча. Первый мяч брянцы забили уже на 16 минуте. Однако в начале второго тайма соперники отыгрались. Но динамовцы вновь завладели инициативой.

Игра закончилась со счетом 3:1, сообщают на официальном сайте футбольного клуба «Динамо-Брянск».

Следующий календарный матч сезона пройти в Рязани. Соперником брянцев будет команда одноименная команда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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