Брянское «Динамо» обыграло «Салют» из Белгорода
Счет встречи - 3:1
Первый мяч брянцы забили уже на 16 минуте. Фото: футбольный клуб "Динамо -Брянск"
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«Динамо-Брянск» обыграло футболистов «Салют» из Белгорода. Игра прошла в Брянске в воскресенье, 19 мая.
Сине-белые владели инициативой на протяжении всего матча. Первый мяч брянцы забили уже на 16 минуте. Однако в начале второго тайма соперники отыгрались. Но динамовцы вновь завладели инициативой.
Игра закончилась со счетом 3:1, сообщают на официальном сайте футбольного клуба «Динамо-Брянск».
Следующий календарный матч сезона пройти в Рязани. Соперником брянцев будет команда одноименная команда.
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ИСТОЧНИК KP.RU