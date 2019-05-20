В Трубчевском районе под колеса ВАЗа попал 10-летний велосипедист
Мальчика госпитализировали
В ДТП велосипедист поранил голову и ушиб колено.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Трубчевском районе в воскресенье, 20 мая, произошло ДТП. Около 18.10 на улице Центральной в селе Юрово под колеса легкового автомобиля попал велосипедист.
По предварительной информации, 10-летний мальчик, двигаясь от дома культуры, внезапно выехал на дорогу попытался ее пересечь. В это время по улице ехал 67-летний автомобилист за рулем ВАЗа-21104.
В ДТП велосипедист поранил голову и ушиб колено. Школьника госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU