Брянцы написали химический диктант

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-19T18:41:17+03:00

Проверить знания по в химии могли все желающие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В субботу, 18 мая, в Брянске прошел Второй Всероссийский химический диктант. Его написали в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского.

Как сообщают на сайте вуза, поучаствовать в химическом диктанте приглашали всех желающих. Работала площадка в главном корпусе БГУ с двух часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU