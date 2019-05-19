2019-05-19T18:41:17+03:00
Общество

Брянцы написали химический диктант

Площадка работала в БГУ
Ольга УМАРОВА
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Проверить знания по в химии могли все желающие.Проверить знания по в химии могли все желающие.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 18 мая, в Брянске прошел Второй Всероссийский химический диктант. Его написали в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского.

Как сообщают на сайте вуза, поучаствовать в химическом диктанте приглашали всех желающих. Работала площадка в главном корпусе БГУ с двух часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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