Брянцы написали химический диктант
Площадка работала в БГУ
Проверить знания по в химии могли все желающие.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В субботу, 18 мая, в Брянске прошел Второй Всероссийский химический диктант. Его написали в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского.
Как сообщают на сайте вуза, поучаствовать в химическом диктанте приглашали всех желающих. Работала площадка в главном корпусе БГУ с двух часов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU