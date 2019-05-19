В Новозыбкове произошло тройное ДТП с мотоциклом

СЕГОДНЯ 13:34 2019-05-19T13:34:16+03:00

После столкновения Lifan отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пострадал один человек

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В Новозыбкове столкнулись две легковушки и мотоцикл. ДТП произошло около семи вечера в субботу, 18 мая, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель Honda Accord, выезжая с автозаправки, не уступил дорогу Lifan Solano II под управлением 20-летнего водителя. Причем, по словам автоинспекторов, у второй иномарки было преимущество в движении. После столкновения Lifan отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

В тройном ДТП пострадал 44-летний водитель мотоцикла: открытый перелом предплечья, вывих бедра, закрытый перелом берцовой кости. С этими травмами мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU