В ДТП на улице Делегатской в Брянске пострадал 35-летний водитель
В автоаварии в Бежицком районе Брянска пострадал один человек. Мы уже писали, что ДТП произошло в субботу, 18 мая, около часа дня на улице Делегатской.
По предварительной информации областного ГИБДД, 39-летний водитель Volkswagen Touareg ехал со стороны улицы Бежицкой с поворотом на улицу Пограничную. Автомобилист не уступил дорогу и врезался Nissan March. За рулем второй иномарки находился 35-летний мужчина.
Пострадал водитель «Ниссана». К счастью, травмы оказались несерьезными – ушиб коленей.
- Пострадавшему выписали лечение и отпустили домой, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU