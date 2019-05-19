В ДТП на улице Делегатской в Брянске пострадал 35-летний водитель

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-19T12:34:27+03:00

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В автоаварии в Бежицком районе Брянска пострадал один человек. Мы уже писали, что ДТП произошло в субботу, 18 мая, около часа дня на улице Делегатской.

По предварительной информации областного ГИБДД, 39-летний водитель Volkswagen Touareg ехал со стороны улицы Бежицкой с поворотом на улицу Пограничную. Автомобилист не уступил дорогу и врезался Nissan March. За рулем второй иномарки находился 35-летний мужчина.

Пострадал водитель «Ниссана». К счастью, травмы оказались несерьезными – ушиб коленей.

- Пострадавшему выписали лечение и отпустили домой, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU