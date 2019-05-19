В Бежицком районе Брянска столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-19T09:59:46+03:00

Информации о пострадавших пока нет. Фото: Сергей ГАПОН

На место выезжали сотрудники МЧС и ГИБДД

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В субботу, 18 мая, в Бежицком районе Брянска произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Автоавария произошла по улице Делегатской около часа дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выезжали спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших пока нет.

В МЧС напомнили, что обратиться за помощью в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области можно по телефонам «01», с мобильного - «101», "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Брянской области 8(4832) 599-000.

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ИСТОЧНИК KP.RU