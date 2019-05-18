На вокзале в Брянске встретили группу «Градусы»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-18T17:37:46+03:00

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На железнодорожном вокзале в Брянске местные жители заметили участников группы «Градусы». Снимки опубликовали в соцсетях.

Автор снимка написал: «Градусы. Уже прибыли в Брянск». Напомним, популярный поп-коллектив выступит вместе с другой известной группой "Дискотека Авария" в субботу, 18 мая, на Кургане Бессмертия возле «Звезды».

Начало концерта - в 19.00. Попасть на него бесплатно могут все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU