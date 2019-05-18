На вокзале в Брянске встретили группу «Градусы»
Музыканты выступят вечером на Кургане Бессмертия
Автор фото: Дмитрий Носов.
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На железнодорожном вокзале в Брянске местные жители заметили участников группы «Градусы». Снимки опубликовали в соцсетях.
Автор снимка написал: «Градусы. Уже прибыли в Брянск». Напомним, популярный поп-коллектив выступит вместе с другой известной группой "Дискотека Авария" в субботу, 18 мая, на Кургане Бессмертия возле «Звезды».
Начало концерта - в 19.00. Попасть на него бесплатно могут все желающие.
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ИСТОЧНИК KP.RU