2019-05-18T17:37:46+03:00
Общество

На вокзале в Брянске встретили группу «Градусы»

Музыканты выступят вечером на Кургане Бессмертия
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Автор фото: Дмитрий Носов.Автор фото: Дмитрий Носов.
Изменить размер текста:

На железнодорожном вокзале в Брянске местные жители заметили участников группы «Градусы». Снимки опубликовали в соцсетях.

Автор снимка написал: «Градусы. Уже прибыли в Брянск». Напомним, популярный поп-коллектив выступит вместе с другой известной группой "Дискотека Авария" в субботу, 18 мая, на Кургане Бессмертия возле «Звезды».

Начало концерта - в 19.00. Попасть на него бесплатно могут все желающие.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске из-за угрозы взрыва прошли массовые эвакуации
На водоеме в Фокинском районе Брянска погиб мужчина
Под Клинцами в ДТП пострадала 11-летняя девочка
В Унечском районе мотоциклист врезался в дикое животное
В Клинцах под колеса «Лады» угодил 4-летний малыш
Руководителей брянских музеев поздравили с профессиональным праздником
Сотрудников суражской колонии научили пользоваться огнетушителем
В Брянской области звание «Учитель года» получил молодой физик
Безопасность детских лагерей и санаториев проверила Росгвардия
В Супоневе утонул 34-летний мужчина
В Брянске пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут"
В этом году улицы Брянска украсят 250 тысяч цветов
В Советском районе Брянска с 20 по 23 мая понизят напор воды
В Брянске представят спектакль легендарные российские актеры
18 мая на Кургане Бессмертия ограничат движение и стоянку
В центре Брянска горожане делились книгами
В Брянске начали ремонтировать улицы Костычева и Рылеева
Сотрудница брасовского почтового отделения пойдет под суд за помеху правосудию
Сотрудники ГИБДД устроят сплошные проверки водителей у брянского детсада "Орленок"
У водителей брянских автобусов резко выросли зарплаты
В два этапа собираются ремонтировать Литейный мост в Брянске
Брянцу грозит до трех лет колонии за сломанный нос знакомого
Для брянских детей с ограниченными возможностями начнут искать тьютеров
Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь
В брянском сквере Морозова починили разбитые хулиганами лавки
В Клинцовском районе забыли о бесплатном питании детей-инвалидов
В одной из квартир в Унече нашли тело 42-летнего мужчины
В Комаричском районе водитель большегруза сбил 15-летнюю велосипедистку