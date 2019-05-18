На водоеме в Фокинском районе Брянска погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-18T14:51:35+03:00

В Брянске утонул 56-летний мужчина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В субботу, 18 мая, в Брянске утонул 56-летний мужчина. Его тело водолазы подняли со дна водоема в Фокинском районе около часа дня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, на месте происшествия работали сотрудники ГИМС, ОГ МПСГ и полиции – всего шесть человек и четыре единицы техники.

- Обстоятельства и причину гибели мужчины установят специалисты, - говорят в МЧС.

Напомним, в пятницу, 17 мая, в брянском селе Супонево утонул 34-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU