На водоеме в Фокинском районе Брянска погиб мужчина
Причину трагедии установят эксперты
В Брянске утонул 56-летний мужчина.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:
В субботу, 18 мая, в Брянске утонул 56-летний мужчина. Его тело водолазы подняли со дна водоема в Фокинском районе около часа дня.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, на месте происшествия работали сотрудники ГИМС, ОГ МПСГ и полиции – всего шесть человек и четыре единицы техники.
- Обстоятельства и причину гибели мужчины установят специалисты, - говорят в МЧС.
Напомним, в пятницу, 17 мая, в брянском селе Супонево утонул 34-летний мужчина.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU