2019-05-18T09:51:46+03:00
Общество

В Брянской области звание «Учитель года» получил молодой физик

Ярослав Бабарин работает в гимназии №3
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: пресс-служба правительства Брянской области.Автор фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В пятницу, 17 мая, в Брянске подвели итоги областных образовательных конкурсов 2019 года и наградили победителей. Торжественная церемония прошла в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году в профессиональных конкурсах педагогического мастерства участвовали 140 брянских учителей и педагогов. Победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» стал преподаватель физики гимназии №3 Ярослав Бабарин.

- Ему вручили диплом, сертификат на 100 тысяч рублей и символ конкурса - «Хрустальный пеликан», - рассказали в областном правительстве. - Теперь Ярослав Бабарин будет представлять наш регион на всероссийском этапе.

Напомним, в прошлом году одним из лучших педагогов страны стал брянский учитель химии Юрий Клюев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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