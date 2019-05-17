Безопасность детских лагерей и санаториев проверила Росгвардия

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-17T20:29:49+03:00

В этом году в регионе будут работать 13 загородных лагерей и 10 санаториев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые заезды стартуют уже в конце мая

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В Брянской области продолжается подготовка к летне-оздоровительному сезону. В этом году в регионе будут работать 13 загородных лагерей и 10 санаториев. Все они проходят проверку надзорных ведомств.

С 13 по 21 мая свою проверку учреждений отдыха провели сотрудники Росгвардии.

- Все лагери и санатории оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - Особое внимание проверяющие уделяли паспортам безопасности, количеству оборудованных точек видеонаблюдения и оповещения об эвакуации.

Специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы проверили частные охранные организации, которые отвечают за безопасность отдыха детей. С персоналом провели дополнительные инструктажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU