Безопасность детских лагерей и санаториев проверила Росгвардия
В Брянской области продолжается подготовка к летне-оздоровительному сезону. В этом году в регионе будут работать 13 загородных лагерей и 10 санаториев. Все они проходят проверку надзорных ведомств.
С 13 по 21 мая свою проверку учреждений отдыха провели сотрудники Росгвардии.
- Все лагери и санатории оборудованы кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова стражей правопорядка, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - Особое внимание проверяющие уделяли паспортам безопасности, количеству оборудованных точек видеонаблюдения и оповещения об эвакуации.
Специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы проверили частные охранные организации, которые отвечают за безопасность отдыха детей. С персоналом провели дополнительные инструктажи.
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ИСТОЧНИК KP.RU