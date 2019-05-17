2019-05-17T20:11:37+03:00
Происшествия

В Супоневе утонул 34-летний мужчина

Его тело подняли из реки вечером 17 мая
Мария Дедкова
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В МЧС напоминают, что купальный сезон в Брянской области начинается 1 июня.В МЧС напоминают, что купальный сезон в Брянской области начинается 1 июня.Фото: Елена РАКОВА
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В брянском селе Супонево в Десне утонул 34-летний мужчина. Его тело подняли из воды водолазы около шести часов вечера 17 мая.

Сейчас, как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, эксперты выясняют, что стало причиной его гибели.

На месте происшествия работали восемь человек: спасатели, инспектор ГИМС, полицейские.

В МЧС напоминают, что купальный сезон в Брянской области начинается 1 июня.

- Купание в этот период не рекомендуется. Во-первых, вода еще не прогрелась, во-вторых, в местах, оборудованных для отдыха на воде, еще не организовано дежурство спасателей, они приступят к дежурству с 1 июня. А значит в случае беды - никто не сможет помочь, - отмечают инспекторы ГИМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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