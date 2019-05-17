В этом году улицы Брянска украсят 250 тысяч цветов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-17T17:14:39+03:00

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Улицы Брянска продолжают украшать цветами. В этом году в городе высадят 250 тысяч бегоний, гацаний, бархатцев, гераней, цинерарий, ампельных вербен и петуниий. Их разместят на клумбах в автомобильных разворотных кольцах, а также в вертикальных горшках.

- Самыми первыми - к майским праздникам - в Брянске распустились белые, красные, фиолетовые, желтые, оранжевые тюльпаны, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - 32 тысячи луковиц были посажены под зиму. Сейчас пора тюльпанов проходит - вместо них высадят другие однолетние цветы. В частности, на привокзальной площади в Володарском районе им на смену высадили розы.

В Фокинском районе высадили цветы в арочные конструкции вдоль проспекта Московского, в клумбы у ДК железнодорожников, у памятника Игнату Фокину. Впереди - высадка цветов на кольце мясокомбината. В Володарском районе - у ж/д вокзала «Брянск–I», театра кукол, по улице Тельмана в вертикальных конструкциях. В Бежицком районе - у памятника артиллеристам. Полностью завершить высадку цветов в Брянске планируется завершить к середине июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU