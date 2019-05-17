В Советском районе Брянска с 20 по 23 мая понизят напор воды
На водозаборе пройдет чистка резервуаров
Жителей Советского района Брянска предупредили об ограничении водоснабжения.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителей Советского района Брянска предупредили об ограничении водоснабжения. Напор понизят с 20 по 23 мая, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. На водозаборе «311 квартал» будут чистить резервуар для чистой воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU