В Брянске представят спектакль легендарные российские актеры

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-17T16:22:24+03:00

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В Брянске продолжается международный славянский фестиваль "Театр +". в пятницу, 17 мая, в рамках фестиваля зрителям представят спектакль Московского театра юного зрителя "Скрипка Ротшильда". Его режиссер - Кама Гинкас - лауреат многочисленных премий в области театрального искусства. А главные роли исполняют Игорь Ясулович и Валерий Баринов.

На встрече в областном правительстве Кама Гинкас рассказал о том, с каким успехом прошел спектакль в США и по всей России. Теперь его смогут увидеть и брянские зрители

Перед показом спектакля артисты уже осмотрели Брянск. И отметили, что в красивом уютном городе живут отличные люди. Валерий Баринов не первый раз в нашем городе. В 2007 году он снимался в фильме Ларисы Садиловой "Ничего личного". А его сын Егор Баринов снялся в фильме того же режиссера "Однажды в Трубчевске", который вошел в конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU