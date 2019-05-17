2019-05-17T15:59:59+03:00
Общество

18 мая на Кургане Бессмертия ограничат движение и стоянку

Машину нельзя будет припарковать у площади Воинской славы
Елена РАКОВА
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На выходных в Брянске пройдет фестиваль "Выпускной 2019".На выходных в Брянске пройдет фестиваль "Выпускной 2019".Фото: Марина АНТОНОВА
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18 мая на Кургане Бессмертия в Брянске ограничат движение и стоянку автомобилей. Его вводят из-за проведения музыкального фестиваля "Выпускной-2019".

Ограничение будет действовать с 6.00 до 22.00, сообщают в Брянской городской администрации.

Припарковать машину нельзя будет около площади Воинской славы, а также на въезде автомобилей на территорию Кургана Бессмертия.

Исключение будет сделано машинам оперативных служб.

Кстати, в связи с проведением международного славянского фестиваля "Театр+" до 24 мая будет временно ограничена парковка транспортных средств, за исключением транспортных средств участников мероприятия и оперативных служб, в Советском районе на территории, прилегающей к концертному залу Брянской областной филармонии (въезд со стороны улицы Горького).

Также 18 и 19 мая с 00.00 до 18.30 в Советском районе будут временно ограничены парковка и движение транспортных средств, за исключением транспортных средств участников мероприятия и оперативных служб:

- на площади Карла Маркса от дома №10 по улице Карла Маркса (здание Советской районной администрации) до дома №16 (поликлиника №4);

- на площади Карла Маркса от дома №7 (здание гостиницы "Центральная") до дома №2 (здание Брянской областной Думы);

- по бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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