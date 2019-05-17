В центре Брянска горожане делились книгами
В центре Брянска больше 350 горожан обменялись книгами. Какой акцией стартовал книжный фестиваль "Красная площадь - 2". В нашем городе он проходит в рамках международного славянского фестиваля "Театр +".
На открытии фестиваля выступил замгубернатора Александр Коробко. Он еще раз напомнил о том, насколько важны в жизни человека книги. Читатели и сотрудники библиотеки прочли поэтический пролог. А затем директор областной библиотеки Светлана Дидюля поздравила с началом книжного фестиваля.
Книжный фестиваль "Красная площадь – 2" продлится три дня с 17 по 19 мая в центре Брянска на площади Карла Маркса у областной библиотеки имени Федора Тютчева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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