2019-05-17T15:31:53+03:00
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В центре Брянска горожане делились книгами

Стартовал фестиваль "Красная площадь-2"
Елена РАКОВА
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Книжный фестиваль стартовал в Брянске 17 мая.Книжный фестиваль стартовал в Брянске 17 мая.
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В центре Брянска больше 350 горожан обменялись книгами. Какой акцией стартовал книжный фестиваль "Красная площадь - 2". В нашем городе он проходит в рамках международного славянского фестиваля "Театр +".

На открытии фестиваля выступил замгубернатора Александр Коробко. Он еще раз напомнил о том, насколько важны в жизни человека книги. Читатели и сотрудники библиотеки прочли поэтический пролог. А затем директор областной библиотеки Светлана Дидюля поздравила с началом книжного фестиваля.

Книжный фестиваль "Красная площадь – 2" продлится три дня с 17 по 19 мая в центре Брянска на площади Карла Маркса у областной библиотеки имени Федора Тютчева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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