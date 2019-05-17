В Брянске начали ремонтировать улицы Костычева и Рылеева

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-17T14:46:50+03:00

Улицу Костычева отремонтируют на участке длиной в километр от улицы Крахмалева до переулка Пилотов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

А на выходных начнут укладывать выравнивающий слой асфальта на улице Калинина

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Вечером 16 мая строители начали снимать старый асфальт на улице Костычева. За ночь удалось выполнить бОльшую часть работ. На оставшемся участке асфальт снимут в ночь с пятницы на субботу.

- Улицу Костычева отремонтируют на участке длиной в километр от улицы Крахмалева до переулка Пилотов, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь также предусмотрен ремонт тротуаров и уличного освещения. 16 мая также начали снимать старый асфальт на улице Рылеева. Поскольку это менее оживленная улица, то работы на ней идут днем, а не ночью. Дорожникам предстоит переложить асфальт на участке длиной в 700 метров. Реконструкция наружного освещения будет проведена на участке от улицы Чернышевского до улицы Тельмана.

Завершено фрезерование асфальта на улице Пересвета. Здесь уложат новый асфальт и отремонтируют тротуары. Улицу расширят в месте примыкания к проспекту Станке Димитрова.

А на выходных 18-19 мая планируют начать укладку выравнивающего слоя на улице Калинина от улицы Комарова до здания наркодиспасера. Поскольку участок работ довольно длинный - 3,6 километра - дорогу будут делать поэтапно. Поэтому фрезеровку асфальта временно приостановили, чтобы уложить выравнивающий слой.

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ИСТОЧНИК KP.RU