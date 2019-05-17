Сотрудница брасовского почтового отделения пойдет под суд за помеху правосудию

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-17T14:22:41+03:00

Женщина попыталась выручить знакомого, а теперь сама может оказаться за решеткой

Изменить размер текста: A A

30-летней работнице почтового отделения грозит срок за то, что помешала осуществить правосудие, используя свое служебное положение.

По версии следствия, 13 декабря 2017 года сотрудница почтового отделения забрала бандероль, которую прислали из мирового суда Одинцовского района Московской области в мировой суд №23 Брасовского района. А затем хранила ее у себя дома.

- Таким образом женщина хотела помочь знакомому избежать административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В итоге из-за изъятия бандероли мужчина избежал ответственности за совершенное правонарушение, потому что суд не смог вовремя рассмотреть это дело. Его прекратили из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

Теперь сотрудница почтового отделения может оказаться за решеткой. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу, в ближайшее время его начнет рассматривать суд. Если женщину признают виновной, ей грозит до четырех лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU