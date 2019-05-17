Сотрудники ГИБДД устроят сплошные проверки водителей у брянского детсада "Орленок"

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-17T13:42:19+03:00

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В понедельник, 20 мая, сотрудники Госавтоинспекции устроят сплошные проверки водителей. На этот раз полицейские будут проверять, как автомобилисты соблюдают правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД УМВД РФ по Брянску. .

Экипажи ДПС расположатся на улице Литейной у дома № 64а неподалеку от детского сада №96 "Орленок". Проверки будут идти с 7.15 до 7.45.

В Госавтоинспекции напоминают, что по закону всех детей младше семи лет в автомобиле нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU