У водителей брянских автобусов резко выросли зарплаты

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-17T13:27:04+03:00

Автобусы в Брянске стали ездить и по выходным. Фото: Марина АНТОНОВА

Как утверждает руководство предприятия. шоферы в среднем получают по 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

У водителей муниципальных автобусов в Брянске за последний год резко выросли зарплаты. По словам руководства автотранспортного предприятия, сейчас шоферы в среднем получают по 30 тысяч рублей. Это примерно на шесть тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Об этом рассказали на заседании брянского горсовета.

Директор городского пассажирского автотранспортного предприятия Александр Андросенко рассказал депутатам, что прошлый год стал прорывным. Автопарк пополнился на 134 автобуса, теперь на балансе 209 машин. Средний возраст автобусов снизился до 4,9 года.

- Поступление подвижного состава кардинально повлияло на производственно-хозяйственную деятельность предприятия, - сказал Александр Андросенко. - Доходы за прошлый год по сравнению с 2017-м выросли на 43,6 процента. Теперь 135 машин выходят на маршруты в рабочие дни и 94 в выходные. А дежурные машины ездят до полуночи, хотя прибыли они почти не приносят. Благодаря внедренной в этом году электронной оплате проезда, руководство предприятия фиксирует увеличение продаж разовых билетов, чаще пассажиры пользуются и едиными социальными проездными билетами. В день муниципальные автобусы теперь перевозят 55 - 56 тысяч пассажиров.

ВАЖНО!

Расписание движения вечерних рейсов городских автобусов (по будням)

Маршрут № 1 "Набережная - улица Горбатова"

Набережная - 19:20 до хлебокомбината

Маршрут № 2 "Фосфоритный завод - Дизельный завод"

Фосфоритный - 20:40, 23:08 до Дружбы (ч-з автовокзал)

Дизельный - 19:30, 19:50, 21:40

Маршрут № 5 "Микрорайон №5 - микрорайон №5" (кольцевой)

№ 5А (ч-з автовокзал) - 19:00, 19:15, 20:02, 20:10, 21:05, 22:05, 23:05 до хлебокомбината

№ 5Б (ч-з лицей №1) - 19:05, 19:28 до хлебокомбината, 19:40, 20:50, 22:00, 23:00 до хлебокомбината

Маршрут № 7 "пос. Толмачево - Свенский монастырь"

Поссовет - 19:00, 19:40 до хлебокомбината

Толмачево - 19:20 до хлебокомбината, 19:40 до хлебокомбината

Маршрут № 9 "пос. Радица-Крыловка - мкр. Вокзальный"

Радица - 19:25 до хлебокомбината

Маршрут № 11 "пос. Большое Полпино - бульвар Щорса"

Б.Полпино - 19:15

Маршрут № 16А "Брянск-2 - станция Снежетьская"

Брянск-2 - 19:25

ст. Снежетьская - 19:52 до школы №28

Маршрут № 19 "Московский мкр. - п. Бордовичи"

Бордовичи - 19:25 до хлебокомбината

Маршрут № 22 "Набережная - 10-й микрорайон"

Набережная - 19:30 до хлебокомбината

Маршрут № 25 "Школа №61 - Телецентр"

Школа №61 - 19:14, 19:23, 19:50, 20:10, 22:00

Телецентр - 19:01, 19:10, 19:19, 19:28, 19:37, 19:46, 20:03, 20:21, 20:39, 20:48, 21:12, 22:00, 23:00

Маршрут № 27 "Мясокомбинат - 5-й микрорайон"

Мясокомбинат - 19:03, 19:16 до хлебокомбината, 19:35, 19:58 до хлебокомбината, 22:00, 22:48 до хлебокомбината

5-й мкр. - 18:58, 19:37, 20:05, 20:44, 22:00

Маршрут № 31 "Поликлиника БАЗ - бульвар Щорса"

П-ка БАЗ - 19:10 до мясокомбината, 19:35, 19:55, 22:00.

Бульвар Щорса - 19:15, 19:30, 19:55, 21:30 до 5-го мкр. ч-з мясокомбинат, 22:00.

Маршрут № 37 "Фосфоритный завод - пер. Пилотов"

Фосфоритный - 19:10 до хлебокомбината, 19:25 до хлебокомбината, 19:40 до хлебокомбината

Маршрут № 106 "пос. Белые Берега - Телецентр"

Телецентр - 18:52, 20:00

Б.Берега - 19:22 до школы №28, 20:15 до школы №28, 21:20 до школы №28

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU