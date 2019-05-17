В два этапа собираются ремонтировать Литейный мост в Брянске

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-17T12:33:50+03:00

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В Брянске в два этапа собираются ремонтировать Литейный мост. По такому же принципу реконструировали и Первомайский мост. То есть сначала рядом с действующей переправой возведут новую. Как только по ней откроется движение строители займутся ремонтом существующего моста.

- Этот проект вполне возможно реализовать, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В этом убедились руководители города во время выездного совещания на объекте. Кстати, за ремонт Литейного моста могут взяться и московские специалисты. Их пригласили на выездное совещание, возможно, они будут помогать в разработке проекта реконструкции Литейного моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU