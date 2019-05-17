Брянцу грозит до трех лет колонии за сломанный нос знакомого

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-17T12:18:15+03:00

О случившемся в полиции сообщили из больницы. Фото: Елена РАКОВА

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До трех лет колонии грозит уже судимому 32-летнему жителю Брянска за сломанный нос знакомого. О случившемся полицейским сообщили из больницы, куда 34-летний пострадавший обратился за медицинской помощью.

- Медики диагностировали у горожанина перелом костей носа со смещением, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Потерпевший рассказал, что травму получил во время ссоры со знакомым, с которым выпивал.

Полицейские завели уголовное дело на любителя распускать руки за замышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь брянец, который уже бывал в местах не столь отдаленных, рискует вернуться за решетку.

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ИСТОЧНИК KP.RU