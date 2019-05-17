2019-05-17T12:18:15+03:00
Происшествия

Брянцу грозит до трех лет колонии за сломанный нос знакомого

Приятели поругались во время застолья
Елена РАКОВА
Поделиться:
О случившемся в полиции сообщили из больницы.О случившемся в полиции сообщили из больницы.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

До трех лет колонии грозит уже судимому 32-летнему жителю Брянска за сломанный нос знакомого. О случившемся полицейским сообщили из больницы, куда 34-летний пострадавший обратился за медицинской помощью.

- Медики диагностировали у горожанина перелом костей носа со смещением, - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Потерпевший рассказал, что травму получил во время ссоры со знакомым, с которым выпивал.

Полицейские завели уголовное дело на любителя распускать руки за замышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь брянец, который уже бывал в местах не столь отдаленных, рискует вернуться за решетку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе Брянска с 20 по 23 мая понизят напор воды
В Брянске представят спектакль легендарные российские актеры
18 мая на Кургане Бессмертия ограничат движение и стоянку
В центре Брянска горожане делились книгами
В Брянске начали ремонтировать улицы Костычева и Рылеева
Сотрудница брасовского почтового отделения пойдет под суд за помеху правосудию
Сотрудники ГИБДД устроят сплошные проверки водителей у брянского детсада "Орленок"
У водителей брянских автобусов резко выросли зарплаты
В два этапа собираются ремонтировать Литейный мост в Брянске
Для брянских детей с ограниченными возможностями начнут искать тьютеров
Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь
В брянском сквере Морозова починили разбитые хулиганами лавки
В Клинцовском районе забыли о бесплатном питании детей-инвалидов
В одной из квартир в Унече нашли тело 42-летнего мужчины
В Комаричском районе водитель большегруза сбил 15-летнюю велосипедистку