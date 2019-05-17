Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-17T11:35:51+03:00

В ходе бизнес-миссии представители субъектов МСП региона примут участие в работе ХVI Гомельского экономического форума, который пройдет 24 мая 2019 г.

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В рамках государственной поддержки, оказываемой Центром координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при департаменте экономического развития Брянской области в период с 23 по 25 мая 2019 года состоится бизнес-миссия представителей экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства региона в Республику Беларусь (г. Гомель).

В бизнес-миссии принимают участие субъекты МСП Брянской области: ООО «Метаком» (производство домофонных систем и систем контроля и управления доступом), ООО «РПК «ВИЛЕНА» (полный комплекс услуг по изготовлению и установке наружной рекламы), ООО «МАТРЁШКИ» (производство декоративно-интерьерных изделий для дома и офиса), ИП Кушиков К.Д. - Сеть Центров Заточки «ЦЕХ» (заточка инструмента, продажа, ремонт и обслуживание парикмахерского и маникюрного оборудования), ИП Кострица О.А. (оптовая торговля и услуги общественного питания).

Сопровождение и организационную поддержку в ходе бизнес-миссии будут осуществлять представители Центра координации экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области при департаменте экономического развития и Союза «Брянская торгово-промышленная палата».

В ходе бизнес-миссии представители субъектов МСП региона примут участие в работе ХVI Гомельского экономического форума, который пройдет 24 мая 2019г. В рамках Форума будут обсуждаться вопросы затрагивающие сферы агропромышленного, строительного и жилищно-коммунального комплексов, торговли, общественного питания и предоставления услуг, проблемы малого и среднего бизнеса в сфере международных отношений. В мероприятиях Форума традиционно принимают участие председатель Гомельского облисполкома, члены правительства Республики Беларусь, представители органов власти и бизнеса, руководители дипломатических миссий и торгово-промышленных палат, иностранные делегации.

Участники бизнес-миссии посетят ХХ-ю юбилейную Международную выставку «Весна в Гомеле». Международная выставка «Весна в Гомеле» – это демонстрация экономического потенциала крупнейшей области Республики Беларусь и самая масштабная региональная выставка страны.

В рамках бизнес-миссии запланирована контактно-кооперационная биржа с предприятиями Гомельской области в формате В2В, встреча с представителями Гомельского отделения БелТПП, встречи по профильным направлениям участников бизнес-миссии с представителями бизнес-сообщества Республики Беларусь, посещение предприятий Гомельской области, знакомство и посещение свободно-экономической зоны Гомельской области «Гомель-Ратон».

Участие в мероприятиях бизнес-миссии позволит брянским предпринимателям ознакомиться с экономическим, инвестиционным и туристическим потенциалом Гомельской области Республики Беларусь.

Основными целями мероприятия являются:

- содействие интернационализации малого и среднего бизнеса Брянской области в выходе на международные и межрегиональные рынки.

- нахождение новых деловых связей и перспектив взаимовыгодного сотрудничества;

- организация переговоров между представителями компаний региона с потенциальными белорусскими партнерами;

- обсуждение важнейших экономических вопросов, а также содействие в расширении сфер своей бизнес-деятельности;

- диалог с представителями власти на предмет взаимодействия в вопросе увеличения объемов внешней торговли между нашими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU