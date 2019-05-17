В брянском сквере Морозова починили разбитые хулиганами лавки

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-17T11:18:31+03:00

Кроме того, на клумбах высадили цветы, а на ограде заменили декоративные шары. Фото: Михаил Шпаков, Made in Bryansk, Сделано в Брянске

Об этом рассказали в соцсетях

Изменить размер текста: A A

В Брянске навели порядок в сквере Морозова. Работы прошли после того, как в сквере побывали вандалы. Хулиганы разбили несколько новых лавок.

На днях, как пишут в социальных сетях, лавочки отремонтировали. Кроме того, на клумбах высадили цветы, а на ограде заменили декоративные шары.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU