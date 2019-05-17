В брянском сквере Морозова починили разбитые хулиганами лавки
Об этом рассказали в соцсетях
Кроме того, на клумбах высадили цветы, а на ограде заменили декоративные шары. Фото: Михаил Шпаков, Made in Bryansk, Сделано в Брянске
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В Брянске навели порядок в сквере Морозова. Работы прошли после того, как в сквере побывали вандалы. Хулиганы разбили несколько новых лавок.
На днях, как пишут в социальных сетях, лавочки отремонтировали. Кроме того, на клумбах высадили цветы, а на ограде заменили декоративные шары.
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ИСТОЧНИК KP.RU