В Клинцовском районе забыли о бесплатном питании детей-инвалидов
Нарушения закона в документах нашла прокуратура
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В Клинцовском районе не обеспечили положенным по закону питанием детей-инвалидов. Администрация забыла указать этот пункт в положении об организации горячего питания в школах, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Нарушения закона нашла прокуратура во время проверки. Недочеты правоохранители потребовали устранить, а постановление привести в соответствие с действующим законом.
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ИСТОЧНИК KP.RU