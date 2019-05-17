В Клинцовском районе забыли о бесплатном питании детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-17T10:55:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Клинцовском районе не обеспечили положенным по закону питанием детей-инвалидов. Администрация забыла указать этот пункт в положении об организации горячего питания в школах, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения закона нашла прокуратура во время проверки. Недочеты правоохранители потребовали устранить, а постановление привести в соответствие с действующим законом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU