В одной из квартир в Унече нашли тело 42-летнего мужчины
12 мая на балконе квартиры на улице Луначарского в Унече нашли тело 42-летнего мужчины, завернутое в пакеты и пленку. По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".
Подозреваемого в жестокой расправе над горожанином нашли. Предполагаемым преступником оказался 32-летний уроженец Клинцовского района.
По версии следствия, трагедия произошла 3 мая, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Приятели поссорились во время застолья. Клинчанин несколько раз ударил кулаком знакомого, а затем задушил его подвернувшимся под руку электрическим кабелем от телевизора.
По решению суда подозреваемого арестовали. То, что во время преступления он был пьяным, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU