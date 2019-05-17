В одной из квартир в Унече нашли тело 42-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-17T10:44:16+03:00

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12 мая на балконе квартиры на улице Луначарского в Унече нашли тело 42-летнего мужчины, завернутое в пакеты и пленку. По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемого в жестокой расправе над горожанином нашли. Предполагаемым преступником оказался 32-летний уроженец Клинцовского района.

По версии следствия, трагедия произошла 3 мая, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Приятели поссорились во время застолья. Клинчанин несколько раз ударил кулаком знакомого, а затем задушил его подвернувшимся под руку электрическим кабелем от телевизора.

По решению суда подозреваемого арестовали. То, что во время преступления он был пьяным, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU