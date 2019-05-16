2019-05-16T18:38:43+03:00
Общество

На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для будущей дороги

Эти работы завершили на 60 процентов
Мария Дедкова
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Строители работают в соответствии с графиком.Строители работают в соответствии с графиком.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт Первомайского моста. Здесь начали готовить основание для будущей дороги.

Выравнивающий слой бетона, на который позже будут укладывать асфальт, обустроили на 60 процента. По словам строителей, полностью выравнивающий слой будет готов уже в конце мая, когда бетон наберет прочность.

- Для выравнивающего слоя также купили гидроизоляцию, ее будут укладывать поэтапно во время сухой погоды, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Либо, в случае необходимости, строители будут использовать крытые конструкции, которые защитят мост от атмосферных осадков.

Строители работают в соответствии с графиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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