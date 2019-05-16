В Сураже автомобилистка съехала в кювет и получила травму головы
21-летнюю девушку госпитализировали
Как говорят полицейские, девушка не справилась с управлением.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Сураже на улице Вокзальной произошло ДТП. Около 9.00 21-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21074 съехала в кювет. Девушка не справилась с управлением, поясняют в УГИБДД по Брянской области. В ДТП автомобилистка получила травму головы и сотрясение мозга. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU