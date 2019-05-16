Брянцев пригласили поучаствовать в книжном флешмобе

16 Май 18:02 2019-05-16T18:02:54+03:00

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В Брянске 17 мая года в Круглом сквере пройдет книжный флешмоб. Его проведут в 11.00 в рамках международного фестиваля «Театр+». Девиз акции "Читать – это модно!", сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Поучаствовать в флешмобе может любой желающий. С собой нужно принести книгу и по команде организаторов начать чтение (6+).

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ИСТОЧНИК KP.RU