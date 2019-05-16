Брянская делегация принимает участие в III Международном съезде региональных операторов по обращению с ТКО

16 Май 17:41 2019-05-16T17:41:06+03:00

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Форум сегодня открылся в Уфе. Обсудить проблемы стартовавшей с 1 января «мусорной» реформы и найти решения, обменяться опытом и внести предложения для совершенствования федерального законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также получить информацию о передовых технологиях в отрасли – для этого собрались в Башкортостане российские и зарубежные эксперты, представители региональных департаментов природных ресурсов и операторов по обращению с ТКО.

Среди участников и экспертов съезда: врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов, заместитель Директора Департамента Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Олейникова, заместитель Директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Роман Куприн, начальник Управления Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор Денис Буцаев, исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ГК «Чистый город» Юлия Пичугина, председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп и министр-советник Посольства Финляндии в Москве Йоонас Хейсканен.

Делегатами от Брянской области на международном форуме стали: заместитель директора областного департамента природных ресурсов Наталья Петросова, генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников и заместитель генерального директора ОАО «Чистая планета» Николай Бездудный.

- Для нас важно получить информацию из первых уст обо всех изменениях в отрасли обращения с отходами, обменяться опытом с коллегами из других регионов, уточнить правовые аспекты, и услышать о том, как уже на протяжении многих лет работает отрасль за рубежом - чтобы наш регион занимал лидирующие позиции в реализации федеральной реформы, - отметил генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников. – Актуальные темы, которые сегодня обсуждались на съезде, – это выявленные пробелы в законодательстве в области обращения с ТКО и сложности, с которыми сталкиваются региональные операторы в своей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU