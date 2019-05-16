В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову

16 Май 17:32 2019-05-16T17:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске нашли живой пропавшую Любовь Мальченкову. Об этом сообщили 15 мая на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Брянск» в социальных сетях. Женщина вышла на связь с родственниками в тот же день, когда сообщили о ее пропаже.

Напомним, 58-летняя Любовь Мальченкова ушла из дома 10 мая, после этого связь с ней оборвалась. К счастью, женщина нашлась спустя почти пять дней.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU