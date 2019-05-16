В Брянске нашли пропавшую Любовь Мальченкову
Женщина вышла на связь 15 мая
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В Брянске нашли живой пропавшую Любовь Мальченкову. Об этом сообщили 15 мая на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Брянск» в социальных сетях. Женщина вышла на связь с родственниками в тот же день, когда сообщили о ее пропаже.
Напомним, 58-летняя Любовь Мальченкова ушла из дома 10 мая, после этого связь с ней оборвалась. К счастью, женщина нашлась спустя почти пять дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU