В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки

16 Май 17:15 2019-05-16T17:15:23+03:00

В субботу патрульные машины будут дежурить у дома № 6 на проспекте Московском, в понедельник - в районе "Черного моста" Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске 18 и 20 мая на проспекте Московском пройдут сплошные проверки водителей. В субботу патрульные машины будут дежурить у дома № 6 с 1.00 до 1.30. В понедельник - в районе "Черного моста" с 2.00 до 2.30. Полицейские проследят, чтобы за рулем не было пьяных, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В городской Госавтоинспекции напоминают, если вы заметили пьяного за рулем или нетрезвого пешехода, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или ближайшему наряду ДПС.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU