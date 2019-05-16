2019-05-16T17:15:23+03:00
Общество

В Брянске 18 и 20 мая водителей ждут очередные сплошные проверки

Полицейские будут ловить пьяных автомобилистов
Мария Дедкова
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В субботу патрульные машины будут дежурить у дома № 6 на проспекте Московском, в понедельник - в районе "Черного моста"В субботу патрульные машины будут дежурить у дома № 6 на проспекте Московском, в понедельник - в районе "Черного моста"Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске 18 и 20 мая на проспекте Московском пройдут сплошные проверки водителей. В субботу патрульные машины будут дежурить у дома № 6 с 1.00 до 1.30. В понедельник - в районе "Черного моста" с 2.00 до 2.30. Полицейские проследят, чтобы за рулем не было пьяных, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В городской Госавтоинспекции напоминают, если вы заметили пьяного за рулем или нетрезвого пешехода, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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