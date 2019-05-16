2019-05-16T16:57:24+03:00
Общество

Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного

За свои «услуги» прапорщик внутренней службы на карту получил 12,5 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Теперь сотрудник колонии сам стал фигурантом уголовного дела.Теперь сотрудник колонии сам стал фигурантом уголовного дела.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брасовском районе 29-летнего сотрудника колонии будут судить сразу по трем статьям: "Превышение полномочий", "Получение взятки" и "Пособничество в приобретении наркотических веществ".

По версии следствия, младший инспектор группы надзора отделения безопасности за деньги проносил для заключенного запрещенные посылки, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

22 ноября прошлого года сотрудника исправительного учреждения задержали с наркотиками для местного сидельца. За свои «услуги» прапорщик внутренней службы на карту получил 12,5 тысяч рублей.

Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Брасовский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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