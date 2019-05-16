Сотрудника брасовской колонии будут судить за попытку пронести наркотики для заключенного
В Брасовском районе 29-летнего сотрудника колонии будут судить сразу по трем статьям: "Превышение полномочий", "Получение взятки" и "Пособничество в приобретении наркотических веществ".
По версии следствия, младший инспектор группы надзора отделения безопасности за деньги проносил для заключенного запрещенные посылки, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
22 ноября прошлого года сотрудника исправительного учреждения задержали с наркотиками для местного сидельца. За свои «услуги» прапорщик внутренней службы на карту получил 12,5 тысяч рублей.
Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Брасовский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU