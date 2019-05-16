2019-05-16T16:20:02+03:00
Общество

В Брянской области на работу детских летних лагерей выделят 268,8 миллиона рублей

Это на пять миллионов больше, чем в прошлом году
Марина АНТОНОВА
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В регионе будет работать 449 лагерей.В регионе будет работать 449 лагерей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области на работу детских летних лагерей из областного бюджета выделят почти 268,8 миллиона рублей. Это на пять миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

В регионе будет работать 449 лагерей, большинство из них, 426 – это школьные лагеря. А также 10 санаториев и 13 загородных оздоровительных лагерей.

В лагере «Огонек» пройдет смена «Читатели, мечтатели, актеры», посвященная Году театра, сообщают в пресс-службе областного правительства. В лагере «Новокемп» пройдет «Арт-Слет». На смену поедут ученики Брянской детской художественной школы. Для трудных подростков подготовили смену «Знамя Пересвета». Она рассчитана на 180 человек. Всего в этом году оздоровятся 1000 подростков, состоящих на профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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