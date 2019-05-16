2019-05-16T15:55:00+03:00
Общество

В основной период ЕГЭ сдадут 5876 брянских выпускников

Для проведения экзаменов откроют 51 пункт
Марина АНТОНОВА
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Основной период сдачи итоговых экзаменов пройдет с 27 мая по 1 июля.Основной период сдачи итоговых экзаменов пройдет с 27 мая по 1 июля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В основной период ЕГЭ сдадут 5876 выпускников брянских школ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались 6296 человек. Остальные аттестацию проходили в досрочный период. Он завершился 10 апреля, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Основной период сдачи итоговых экзаменов пройдет с 27 мая по 1 июля. В это время будет работать 51 пункт проведения ЕГЭ на базе школ, четыре пункта проведения на дому и шесть – в местах лишения свободы для несовершеннолетних. Чтобы обеспечить проведение итоговой аттестации в Брянской области задействуют 3590 работников: это члены комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты, организаторы, ассистенты, медработники и общественные наблюдатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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