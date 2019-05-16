В Брянске водителя ВАЗа наказали за выезд на встречку по записи регистратора

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-16T15:32:30+03:00

Штраф по административной статье – пять тысяч рублей

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В Брянске водителя автомобиля ВАЗ наказали за выезд на красную полосу. Видеозапись с нарушением опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в соцсетях.

Автомобилист выехал на встречную полосу 13 мая у дома №4 на улице 3-го Интернационала. Водителя привлекли к административной ответственности, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Штраф по статье – пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU