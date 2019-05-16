С начала года брянцы добровольно сдали 40 пистолетов и ружей

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-16T15:14:25+03:00

За оружие и патроны, находившееся в незаконном обороте, владельцы получили 410 тысяч рублей

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С начала 2019 года брянцы добровольно сдали 40 единиц оружия и 305 патронов, которые находились в незаконном обороте. Общая сумма вознаграждения, выплаченная владельцам, составила 410 тысяч рублей. В прошлом году за тот же период брянцы сдали 18 пистолетов и ружей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Количество сданного оружия увеличилось вдвое. Это связано с тем, что выросли выплаты за сдачу оружия. Например, за сдачу боевого ручного стрелкового оружия в Брянской области выплачивают 15 тысяч рублей. За сдачу охотничьего и спортивного оружия с нарезным стволом, а также комбинированного оружия, в том числе обрезов - 10 тысяч рублей. За охотничье пневматическое, огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы, огнестрельное оружие ограниченного поражения выплачивают 8 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU