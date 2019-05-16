2019-05-16T13:37:29+03:00
Общество

В Брянске социальное такси могут сделать доступным для инвалидов по зрению и сердечников

Этот вопрос рассмотрят на следующем заседании комитета по делам ветеранов и социальной поддержке горсовета
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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В Брянске социальное такси планируют сделать доступным для инвалидов по зрению и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пока специализированный транспорт могут вызвать только инвалиды первой группы и дети-инвалиды до 18 лет, не способные самостоятельно передвигаться. Вопрос развития службы социального такси обсудят на очередном заседании комитета по делам ветеранов и социальной поддержке горсовета в июне.

В социальном такси пока работают четыре машины. В прошлом году они выполнили больше трех тысяч поездок. В этом году на работу службы выделили больше 2,5 миллионов рублей. Как правило, социальное такси нужно заказывать заранее, так как услуга пользуется популярностью. А на автобусах и троллейбусах с пандусами инвалиды перемещаться не могут, так как остальная городская инфраструктура для этого не приспособлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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