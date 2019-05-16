2019-05-16T13:20:46+03:00
Общество

Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования

Для этого компании нужно достроить два дома
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Недобросовестные брянские застройщики смогут избежать уголовного преследования. Для этого компании нужно продать недостроенный многоквартирный дом на улице Космонавтов. И достроить два дома: на улице Желябова в июле и на улице Степной в конце года. В доме на улице Космонавтов квартиры планируют купить для детей-сирот, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Многоквартирные дома должны были сдать два года назад. В ноябре прошлого года на директора фирмы-застройщика и двух учредителей завели уголовное дело. Если ситуация не разрешится, и люди не получат ключи от квартир, в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.

В прошлом году в Брянской области восстановили права 239 обманутых дольщиков. К 15 мая в реестре дольщиков, нуждающихся в защите, состояли 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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