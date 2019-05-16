В Клинцах депутат избил 17-летнего парня
У молодого человека оказалось сотрясение мозга
67-летний представитель власти поссорился с 17-летним парнем и несколько раз ударил его по голове.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
В Клинцах депутата горсовета будут судить за избиение 17-летнего подростка.
Все случилось 28 августа прошлого года на улице Александрова. 67-летний представитель власти поссорился с 17-летним парнем и несколько раз ударил его по голове. Молодой человек получил сотрясение мозга, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело депутата рассмотрит мировой суд Клинцов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU