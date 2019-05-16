В Клинцах депутат избил 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-16T12:38:00+03:00

67-летний представитель власти поссорился с 17-летним парнем и несколько раз ударил его по голове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Клинцах депутата горсовета будут судить за избиение 17-летнего подростка.

Все случилось 28 августа прошлого года на улице Александрова. 67-летний представитель власти поссорился с 17-летним парнем и несколько раз ударил его по голове. Молодой человек получил сотрясение мозга, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело депутата рассмотрит мировой суд Клинцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU