Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-16T11:44:45+03:00

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В Стародубском районе главу села наказали за темноту на улицах.

В прокуратуру на отсутствие освещения в селе Елионка пожаловался местный житель. Правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД выехали на место с проверкой.

Информация от селянина подтвердилась.

- Нарушения стали основанием для привлечения главы администрации Воронокского сельского поселения к административной ответственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По решению суда должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU