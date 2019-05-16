Главу сельской администрации в Стародубском районе оштрафовали за темноту на улицах
Такое решение принял суд
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В Стародубском районе главу села наказали за темноту на улицах.
В прокуратуру на отсутствие освещения в селе Елионка пожаловался местный житель. Правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД выехали на место с проверкой.
Информация от селянина подтвердилась.
- Нарушения стали основанием для привлечения главы администрации Воронокского сельского поселения к административной ответственности, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По решению суда должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU