Жителю Клетни дали условный срок за самодельный пистолет
Жителя Клетни осудили за изготовление, хранение и ношение самодельного пистолета.
Выяснилось, что в начале февраля 60-летний мужчина у себя дома собрал оружие по типу шомпольного пистолета. Стрелять оно могло снарядами диаметром до 14,5 миллиметров.
- Пистолет житель Клетни хранил в своем доме, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А 19 марта с ним его задержали сотрудники полиции на привокзальной площади.
Суд приговорил виновного к трем годам и двум месяцам условно, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU