2019-05-16T11:32:13+03:00
Общество

Жителю Клетни дали условный срок за самодельный пистолет

60-летнего мужчину с оружием задержали на привокзальной площади
Мария Дедкова
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жителя Клетни осудили за изготовление, хранение и ношение самодельного пистолета.

Выяснилось, что в начале февраля 60-летний мужчина у себя дома собрал оружие по типу шомпольного пистолета. Стрелять оно могло снарядами диаметром до 14,5 миллиметров.

- Пистолет житель Клетни хранил в своем доме, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А 19 марта с ним его задержали сотрудники полиции на привокзальной площади.

Суд приговорил виновного к трем годам и двум месяцам условно, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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