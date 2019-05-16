2019-05-16T10:52:02+03:00
Общество

В Брянской области вышли на борьбу с борщевиком

Ядовитым растением в регионе заражено 525 гектаров земли
Мария Дедкова
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В этом году уже начали опрыскивать земли в Выгоничском и Клинцовском районах. Фото: пресс-служба «Россельхозцентра»В этом году уже начали опрыскивать земли в Выгоничском и Клинцовском районах. Фото: пресс-служба «Россельхозцентра»
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В Брянской области преступили к борьбе с опасным растением - борщевиком Сосновского. По данным «Россельхозцентра» в Брянской области, им занята площадь в 525 гектаров. Чаще всего растение встречается в Почепском и Дубровском районах.

- Растет борщевик в основном вдоль автомобильных дорог и в населенных пунктах, - говорят в пресс-службе «Россельхозцентра. - Это доставляет немало проблем местным жителям. Особенно обращает на себя внимание крупный очаг в Красном Роге Почепского района. Он расположился по обеим сторонам федеральной трассы Брянск-Гомель. Каждый день тысячи проезжающих машин разносят семена на большие расстояния, способствуя появлению борщевика в других местах. К сожалению, целенаправленная работа по сдерживанию распространения этого ядовитого растения у нас не ведут.

По словам специалистов, самым эффективным способом борьбы с борщевиком является опрыскивание гербицидами. Наиболее чувствительны растения к препаратам в мае.

В этом году уже начали опрыскивать земли в Выгоничском и Клинцовском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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