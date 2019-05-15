Для подозреваемого в крупной взятке полицейского прокурор попросил пять лет колонии
Для бывшего заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, подозреваемого в получении крупной взятки, прокурор попросил пять лет колонии.
По версии следствия, 13 сентября прошлого года сотрудник полиции, в обязанности которого входило выявление налоговых преступлений, получил 2,25 миллиона рублей. За деньги правоохранитель должен был закрыть глаза на проверку деятельности строительной фирмы, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Кроме того, по мнению прокурора, бывший полицейский должен выплатить штраф равный по сумме взятке.
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ИСТОЧНИК KP.RU