Для подозреваемого в крупной взятке полицейского прокурор попросил пять лет колонии

15 Май 18:13 2019-05-15T18:13:52+03:00

Кроме того, по мнению прокурора, бывший полицейский должен выплатить штраф равный по сумме взятке. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Для бывшего заместителя начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, подозреваемого в получении крупной взятки, прокурор попросил пять лет колонии.

По версии следствия, 13 сентября прошлого года сотрудник полиции, в обязанности которого входило выявление налоговых преступлений, получил 2,25 миллиона рублей. За деньги правоохранитель должен был закрыть глаза на проверку деятельности строительной фирмы, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Кроме того, по мнению прокурора, бывший полицейский должен выплатить штраф равный по сумме взятке.

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ИСТОЧНИК KP.RU