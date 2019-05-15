В Брянске начали ремонт дорог на трех улицах

15 Май 18:26 2019-05-15T18:26:25+03:00

Еще на 11 проходят подготовительные работы

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В Брянске начался ремонт дорог. Работы уже ведут на улицах Калинина, Пересвета и Красный Маяк.

Подготовка идет еще на 11 объектах. Это улицы Горбатова, Спартаковская, Советская, Ново-Советская, Костычева, проспект Ленина, улицы Сахарова, Делегатская,Вокзальная, Авиационная и Дуки. Еще на четырех объектах работы начнутся в ближайшие дни.

- По оставшимся улицам проходит процедура торгов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь подрядные организации станут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU