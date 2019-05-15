В Брянске начали ремонт дорог на трех улицах
Еще на 11 проходят подготовительные работы
По оставшимся улицам проходит процедура торгов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске начался ремонт дорог. Работы уже ведут на улицах Калинина, Пересвета и Красный Маяк.
Подготовка идет еще на 11 объектах. Это улицы Горбатова, Спартаковская, Советская, Ново-Советская, Костычева, проспект Ленина, улицы Сахарова, Делегатская,Вокзальная, Авиационная и Дуки. Еще на четырех объектах работы начнутся в ближайшие дни.
- По оставшимся улицам проходит процедура торгов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь подрядные организации станут известны позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU